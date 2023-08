Britische Umweltschützer hüllen Haus von Premierminister Sunak in schwarze Laken

Aus Protest gegen die Klimapolitik der britischen Regierung haben Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Donnerstag ein Haus von Premierminister Rishi Sunak mit schwarzen Laken verhängt. "Wir brauchen dringend einen Premierminister, der sich für das Klima einsetzt und kein Brandstifter ist", erklärte der Greenpeace-Klimabeauftragte Philip Evans. Während Waldbrände und Überschwemmungen weltweit Zerstörungen anrichteten, setze sich Sunak "für eine massive Ausweitung von Öl- und Gasbohrungen" ein.

Auf von Greenpeace veröffentlichten Videos und Fotos waren vier Aktivisten zu sehen, die auf das Dach von Sunaks Haus in dessen Wahlkreis im nordenglischen Richmond kletterten und es mit schwarzen Laken abdeckten. Zwei weitere Aktivisten entrollten im Vorgarten ein Transparent mit der Aufschrift "Rishi Sunak - Ölprofite oder unsere Zukunft".

Derzeit sind Sunak und seine Familie im Urlaub in Kalifornien in den USA. Zuvor hatte der Regierungschef in dieser Woche grünes Licht für hunderte neue Öl- und Gaslizenzen in der Nordsee gegeben und damit scharfe Kritik von Umweltschützern auf sich gezogen. Die Regierung argumentiert mit der Notwendigkeit dieser Maßnahmen, um die Energieversorgung in Großbritannien zu sichern.