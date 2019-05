Britische Unterhausvorsitzende verkündet Rücktritt aus Mays Regierung

Aus Protest gegen den Brexit-Kurs der Regierung hat die britische Unterhausvorsitzende Andrea Leadsom ihren Rücktritt aus dem Kabinett von Premierministerin Theresa May erklärt. Sie glaube nicht mehr daran, dass Mays Strategie dazu führen werde, das Ergebnis des Brexit-Referendums umzusetzen, erklärte die Tory-Abgeordnete am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die überzeugte Brexit-Befürworterin war in Mays Kabinett für die Beziehungen zum Unterhaus zuständig.

Sie gebe den Posten "mit großem Bedauern und schweren Herzens" auf, erklärte Leadsom, die bis Mitte 2017 Umweltministerin war.

May hatte am Dienstag eine Reihe von Kompromissen vorgestellt, um ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal durchs Unterhaus zu bekommen. Sie stellte den Abgeordneten unter anderem ein zweites Referendum in Aussicht. Zudem sieht Mays Gesetzentwurf vor, dass das Parlament darüber abstimmen darf, ob das Vereinigte Königreich für eine gewisse Zeit in einer Zollunion mit der EU verbleiben soll.

Die Vorschläge der Regierungschefin trafen bei der oppositionellen Labour-Partei auf Ablehnung. Auch aus ihrer eigenen konservativen Partei bekam May Gegenwind.