Britischer Dumbledore-Darsteller Michael Gambon mit 82 Jahren gestorben

Der Schauspieler Michael Gambon, bekannt insbesondere durch seine Rolle als Albus Dumbledore in den "Harry Potter"-Filmen, ist tot. Wie seine Familie am Donnerstag mitteilte, starb er im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus an einer Lungenentzündung. Der Brite hatte den Leiter der Zauberschule Hogwarts ab der dritten Folge gespielt, nachdem sein Vorgänger, der irische Schauspieler Richard Harris, 2002 gestorben war.