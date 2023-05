Britischer König Charles III. feierlich gekrönt

Das Königspaar in der goldenen Kutsche

Nach mehr als 70 Jahren als Thronfolger ist Charles III. feierlich zum britischen König gekrönt worden. Um exakt 12.02 Uhr britischer Zeit setzte der Erzbischof von Canterbury dem Monarchen am Samstag die goldene St. Edward's-Krone auf das Haupt, während "God Save the King"-Rufe und Trompetenfanfaren erklangen. Im ganzen Vereinigten Königreich wurden Kanonen abgefeuert und läuteten Kirchenglocken, um die erste Krönung im Land seit sieben Jahrzehnten anzuzeigen.

Zuvor hatte der 74-Jährige Zepter und Reichsapfel als Zeichen seiner geistlichen und weltlichen Macht entgegengenommen. Auch seine Frau Königin Camilla wurde gekrönt. An der zweistündigen Krönungszeremonie nahmen rund 2300 Gäste teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser, verdiente Bürger sowie Staats- und Regierungschefs wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

In einer vergoldeten Kutsche fuhr das Königspaar anschließend in einer Prozession zum Buckingham-Palast, während zehntausende jubelnde und Fähnchen schwenkende Menschen die Strecke säumten. Hartgesottene Royals-Fans hatten zuvor mitunter tagelang entlang der Strecke kampiert, um sich gute Plätze zu sichern.

Am Nachmittag traten Charles III. und Königin Camilla dann gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der königlichen Familie auf den Balkon des Buckingham-Palasts und winkten der im Regen wartenden Menge zu, während eine Fliegerstaffel der Royal Air Force den Palast überflog und Streifen in den Farben der britischen Flagge in den Himmel zog. Wegen des trüben Regenwetters fiel die Vorführung kürzer aus als ursprünglich geplant.

Am Rande der Feierlichkeiten nahm die Polizei dutzende Demonstranten fest, darunter Monarchie-Gegner und Klimaaktivisten. Dennoch gelang es der Anti-Monarchie-Gruppe Republic, entlang der Prozessionsstrecke Plakate mit dem Slogan "Not My King" hochzuhalten. Menschenrechtsgruppen zeigten sich besorgt über die Festnahmen.

Die Polizei war am Krönungstag mit rund 11.500 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Es war nicht nur die erste Krönung in Großbritannien seit 70 Jahren, sondern auch die erste, die in Farbe im Fernsehen und online übertragen wurde.

Vieles an der Krönungszeremonie folgte seit Jahrhunderten überlieferten Traditionen, doch Charles III. bemühte sich gleichzeitig, das Zeremoniell behutsam zu modernisieren. So nahmen erstmals auch weibliche Bischöfinnen und Vertreter nicht-christlicher Glaubensrichtungen teil, ein Gospelchor und ein griechischer Chor traten auf. Im Publikum saßen neben gekrönten Häuptern und Staatsgästen auch zahlreiche einfache Bürger, die wegen ihrer Verdienste um die Gemeinschaft ausgewählt wurden.

Auf den vorderen Reihen der Kirchenbänke nahmen Mitglieder der britischen Königsfamilie und Vertreter anderer Königsfamilien Platz, darunter etwa der niederländische König Willem-Alexander, Spaniens König Felipe VI. und Carl XVI. Gustaf von Schweden.

Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry saß ebenso wie der wegen Missbrauchsvorwürfen in Ungnade gefallene Prinz Andrew, Bruder des Königs, in der dritten Reihe. Harry war nach seiner Heirat mit der US-Schauspielerin Meghan Markle auf Distanz zum Königshaus gegangen und in die USA gezogen. Er hat seither immer wieder heftige Kritik an seiner Familie geübt. Harry und Andrew fehlten dann später auch bei der Krönungsprozession und dem Auftritt der Königsfamilie auf dem Palast-Balkon.

Die Krönungsfeierlichkeiten dauern insgesamt drei Tage. Am Sonntag sind im ganzen Land Nachbarschaftsfeste zu Ehren des Königs und ein Popkonzert auf dem Gelände von Schloss Windsor geplant. Der Montag wurde ebenfalls zum Feiertag erklärt.

Anlässlich seiner Krönung erreichten Charles III. Glückwünsche aus aller Welt. So würdigte US-Präsident Joe Biden die "lang anhaltende Freundschaft zwischen den USA und Großbritannien" und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Krönung als "ein Zeugnis für die (...) Stärke der britischen Monarchie und ein Symbol für Stabilität und Kontinuität". Steinmeier gratulierte Charles III. "aus tiefstem Herzen" und erklärte, er sei überzeugt, dass Charles III. dank seiner Erfahrung "Orientierung in Zeiten der Unsicherheit und des Übergangs" geben könne.