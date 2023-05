Britischer König Charles III. gekrönt

In einer feierlichen Zeremonie ist der britische König Charles III. gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury setzte dem Monarchen am Samstagmittag in der Londoner Westminster Abbey die goldene St. Edward's-Krone auf das Haupt, während "God Save the King"-Rufe und Trompetenfanfaren erklangen. Im ganzen Vereinigten Königreich wurden Kanonen abgefeuert, um die erste Krönung im Land seit 70 Jahren anzuzeigen.