Britischer Prinz Harry anlässlich der Invictus Games in Düsseldorf

Der britische Prinz Harry ist anlässlich der Invictus Games am Samstag in Düsseldorf empfangen worden. Am Nachmittag wurde er zunächst im Rathaus der Stadt gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßt und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Invictus Games werden am Abend eröffnet.

Als Gründer des Wettkampfs für kriegsversehrte Soldaten begleitet Prinz Harry die Spiele bis zu ihrem Abschluss am Samstag kommender Woche in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Der Sohn von König Charles III. ist zudem am Samstagabend in der ZDF-Sendung "Aktuelles Sportstudio" zu Gast.

Die Invictus Games sind ein von Prinz Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet. Das seit 2014 ausgetragene Event wird erstmals in Deutschland abgehalten. Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen werden in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander antreten. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet vor allem an psychischen Schäden.