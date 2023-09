Britischer Prinz Harry bei Eröffnung der Invictus Games in Düsseldorf

Der britische Prinz Harry hat am Samstag in Düsseldorf an der Eröffnung der Invictus Games teilgenommen. Der Sohn von König Charles III. saß bei der Eröffnungsfeier neben Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Besonders begeistert wurde bei dem Wettbewerb zugunsten Kriegsversehrter das Team aus der Ukraine empfangen.

Prinz Harry war am Nachmittag zunächst im Düsseldorfer Rathaus von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) begrüßt worden und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Als Gründer des Wettkampfs für kriegsversehrte Soldaten begleitet Prinz Harry, der selbst als Soldat in Afghanistan im Einsatz war, die Spiele in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt bis zu ihrem Abschluss am Samstag kommender Woche.

Die Invictus Games sind ein 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet. Der Wettbewerb wird nun erstmals in Deutschland ausgetragen. Mehr als 500 verwundete, verletzte und kranke Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen treten in Düsseldorf in zehn Sportarten gegeneinander an. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet vor allem unter psychischen Schäden.