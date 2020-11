Britischer Thronfolger Prinz Charles bei Gedenken zu Volkstrauertag in Berlin

Der britische Thronfolger Prinz Charles nimmt am Sonntag (12.30 Uhr) am Gedenken zum Volkstrauertag in Berlin teil.

Der britische Thronfolger Prinz Charles nimmt am Sonntag (12.30 Uhr) am Gedenken zum Volkstrauertag in Berlin teil. Vor den Gedenkfeiern wird der 72-Jährige zusammen mit seiner Ehefrau Camilla zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Schloss Bellevue empfangen. Anschließend sollen an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Kränze niedergelegt werden. Der diesjährige Volkstrauertag steht im Zeichen der deutsch-britischen Freundschaft.

An der Kranzniederlegung und der anschließenden zentralen Gedenkveranstaltung im Plenarsaal des Bundestags nehmen auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der Präsident des Bundesrats, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Vertretung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (alle CDU) und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, teil.