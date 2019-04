Bruder von Toulouse-Attentäter in Frankreich zu 30 Jahren Haft verurteilt

Der Bruder des Toulouse-Attentäters Mohamed Merah ist in einem Berufungsprozess in Frankreich zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Sondergericht in Paris sprach Abdelkader Merah am Donnerstag der Komplizenschaft an den sieben von seinem Bruder begangenen Morden schuldig. Sein Anwalt kündigte umgehend Revision an.

In erster Instanz war der heute 36-Jährige zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte Merah damals der Mitgliedschaft in einer "terroristischen, kriminellen Vereinigung" für schuldig gesprochen, ihn aber vom Vorwurf der Komplizenschaft freigesprochen.

Das Sondergericht in Paris sah es aber als erwiesen an, dass Abdelkader Merah ein Komplize seines jüngeren Bruders war. Er habe einen Motorroller gestohlen, den Mohamed Merah bei den Anschlägen nutzte, erklärte das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Er habe seinem Bruder, über dessen Pläne er informiert gewesen sei, damit bei der Vorbereitung der Attacken geholfen.

Mohamed Merah hatte 2012 im Großraum Toulouse sieben Menschen getötet. Er erschoss zunächst drei Soldaten und dann drei Schüler und einen Lehrer einer jüdischen Schule. Die Taten sorgten in Frankreich für Entsetzen. Nach einer fieberhaften Jagd wurde der Islamist von Polizisten erschossen.