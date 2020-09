Bürger von 15 NRW-Großstädten entscheiden in Stichwahl über Oberbürgermeister

Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am Sonntag (08.00 Uhr) die Stichwahlen um die Oberbürgermeisterposten in 15 Großstädten statt.

Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am Sonntag (08.00 Uhr) die Stichwahlen um die Oberbürgermeisterposten in 15 Großstädten statt. Außerdem gehen in elf Landkreisen die Landratswahlen in einen zweiten Wahldurchgang. In diesen Städten und Kreisen erzielte keiner der Bewerber am 13. September die absolute Mehrheit. In der Stichwahl jeweils zwischen den beiden Bestplatzierten reicht nun die einfache Mehrheit.

In Köln als größter Stadt Nordrhein-Westfalens will die parteilose Amtsinhaberin Henriette Reker ihren Posten im zweiten Anlauf gegen ihren SPD-Herausforderer Andreas Kossiski verteidigen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem amtierenden SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel und seinem CDU-Konkurrenten Stephan Keller gerechnet.