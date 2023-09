Bürgergeld steigt zum Jahreswechsel um rund zwölf Prozent

Das Bürgergeld wird im kommenden Jahr spürbar um rund zwölf Prozent steigen. Dies beschloss das Kabinett am Mittwoch. Erwachsene Bezieherinnen und Bezieher sollen vom 1. Januar an monatlich 563 Euro bekommen - also 61 Euro mehr als derzeit. Die Erhöhung wird durch eine Verordnung von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) umgesetzt.