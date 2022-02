Bürgermeister Klitschko verhängt nächtliche Ausgangssperre in Kiew

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat eine nächtliche Ausgangssperre in der ukrainischen Hauptstadt verhängt. Die Maßnahme diene dem Schutz der Bewohner vor den russischen Truppen, erklärte Klitschko am Donnerstag. Die Ausgangssperre gelte von 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr, der öffentliche Nahverkehr werde in dieser Zeit eingestellt. Die U-Bahn-Stationen bleiben laut Klitschko aber rund um die Uhr geöffnet, um den Bürgern bei Luftangriffen als Schutzraum zu dienen.

Russland hatte am Donnerstagmorgen einen großangelegten Militäreinsatz gegen die Ukraine begonnen. Die russischen Streitkräfte bombardierten Ziele im ganzen Land. Die Armee marschierte zudem mit Bodentruppen von mehreren Seiten in das Nachbarland ein.

Wenige Stunden nach Beginn der Offensive drangen russische Einheiten nach ukrainischen Angaben bereits in die Hauptstadt-Region vor. In der Nähe von Kiew lieferte sich die ukrainische Armee demnach heftige Kämpfe mit russischen Truppen um einen Militärflughafen. Kurz zuvor hatten Reporter der Nachrichtenagentur AFP mehrere tieffliegende Hubschrauber am Stadtrand von Kiew gesichtet.