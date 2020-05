Bürgermeister verhängt nach Protesten Ausgangssperre für Minneapolis

Nach gewalttätigen Protesten wegen des Todes eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis hat der Bürgermeister der US-Metropole eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Zwischen 20.00 Uhr am Freitagabend und 06.00 Uhr morgens dürften nur noch Polizisten, Feuerwehrleute, medizinisches Personal und Mitglieder der Nationalgarde auf die Straße, ordnete Bürgermeister Jacob Frey an.

Zuvor hatte es drei Nächte in Folge schwere Ausschreitungen in Minneapolis gegeben. Auslöser war der Tod des Schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz. Ein weißer Polizist hatte dabei minutenlang auf dem Genick des 46-Jährigen gekniet, so dass dieser keine Luft mehr bekam. Im Krankenhaus wurde später Floyds Tod festgestellt.