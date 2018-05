Bund hat durch Steuerplus 10,8 Milliarden Euro zusätzlichen Spielraum

Durch die hohen Steuereinnahmen hat der Bund bis zum Jahr 2022 einen zusätzlichen Spielraum in Höhe von 10,8 Milliarden Euro. Das teilte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch auf Grundlage der neuen Steuerschätzung mit. Die Schätzer hoben ihre Gesamtprognose für Bund, Länder und Gemeinden bis 2022 im Vergleich zum November um 63,3 Milliarden Euro an.

Grund für die hohen Einnahmen ist die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland. Der Steuerschätzung zufolge werde die Einnahmen auf 905,9 Milliarden Euro für Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2022 ansteigen. Im Jahr 2017 lagen sie bei 734,5 Milliarden Euro, für das laufende Jahr werden sie auf 772,1 Milliarden Euro geschätzt.

Ein Großteil der nun prognostizierten Mehreinnahmen sei aber bereits verplant, hob Scholz hervor. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung der Bundesregierung basiere auf einer Schätzung der Steuereinnahmen, die im Januar 2018 aktualisiert worden sei.

Die zu verzeichnenden Mehreinnahmen in Höhe von 10,8 Milliarden Euro "werden wir verantwortungsvoll nutzen, um die Auswirkungen der kalten Progression von 2019 an zu beseitigen sowie dem Deutschen Bundestag vorzuschlagen, schon in 2018 einen Digitalfonds zu gründen und mit 2,4 Milliarden Euro auszustatten", erklärte Scholz.