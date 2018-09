Bundesaußenminister bemüht sich in Ankara um Entspannung

Bei seinem Besuch in der Türkei hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch für eine Entspannung des Verhältnisses eingesetzt. Bei Treffen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprach er aber auch "in aller Offenheit" die Differenzen an, wie er sagte. Einig zeigte er sich mit Cavusoglu, dass eine "humanitäre Katastrophe" in der syrischen Provinz Idlib verhindert werden müsse.

"Es ist kein Geheimnis, dass es im deutsch-türkischen Verhältnis in den letzten Jahren viele Irritationen gegeben hat", sagte Maas am Abend bei einer Pressekonferenz mit Cavusoglu in Ankara. "Darüber haben wir in aller Offenheit gesprochen." Auch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger aus politischen Gründen sei offen thematisiert worden, und sie hätten vereinbart, dazu weiter in Kontakt zu bleiben, sagte der SPD-Politiker.

Zugleich betonte Maas, dass beide Länder "ein strategisches Interesse daran haben, unsere Beziehungen konstruktiv zu gestalten". Für Deutschland sei die Türkei "weit mehr als ein Nachbar", sagte Maas. Sein Kollege Cavusoglu gab zu, dass es zuletzt "Aufs und Abs" gegeben habe, doch sollten sie nicht in die Vergangenheit schauen, sondern die Beziehungen normalisieren und weiter ausbauen.

Maas war nach seiner Ankunft zunächst von Parlamentspräsident Binali Yildirim und Cavusoglu im Parlament empfangen worden, wo ihm die Schäden der Luftangriffe während des Putschversuchs von Juli 2016 gezeigt wurden. Nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Cavusoglu im Präsidentenpalast wurde Maas von Erdogan empfangen. Aus seiner Delegation hieß es, es sei ein "gutes Gespräch in konstruktiver und offener Atmosphäre gewesen".

Ein wichtiges Thema bei den Gesprächen war die drohende Offensive der syrischen Regierungstruppen auf die Rebellenhochburg Idlib. Maas sagte dazu, Deutschland teile die Sorge der Türkei hinsichtlich der drohenden "humanitären Katastrophe" in Idlib. "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, das zu verhindern. Die Türkei hat vielleicht mehr Möglichkeiten als andere, auf diese Entwicklung noch Einfluss zu nehmen", sagte er.

Cavusoglu äußerte sein Bedauern, dass trotz der laufenden Gespräche die Offensive am Dienstag begonnen habe. "Wir müssen die Spannungen dort abbauen", sagte er. Es sei wichtig, politische Lösungen zu finden und einen permanenten Waffenstillstand zu etablieren. Dazu werde Erdogan bei dem Gipfeltreffen am Freitag in Teheran Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin und Irans Staatschef Hassan Ruhani führen.

Cavusoglu warnte zudem, dass im Fall einer Offensive auf Idlib viele Syrer in die benachbarte Türkei fliehen würden, darunter vermutlich auch "Terroristen". "Auch andere europäische Länder könnten das Ziel dieser Zuwanderung sein", warnte der türkische Außenminister. Maas versicherte, dass Deutschland bereit sei, sollte es in Idlib "Kämpfe auf breiter Front" geben, sein humanitäres Engagement noch einmal zu verstärken.

Maas und Cavusoglu wollten am Abend nach Istanbul fliegen, wo sie am Donnerstagmorgen an einer Zeremonie zum Beginn des neuen Schuljahrs an der Deutschen Schule teilnehmen wollen, die dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. Zuletzt war im Juni 2017 ein deutscher Außenminister in der Türkei zu Besuch gewesen. Die bilateralen Beziehungen hatten damals eine tiefe Krise erlebt, doch entspannte sich das Verhältnis in den vergangenen Monaten.

Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir hatte im Vorfeld des Besuchs klare Worte zu den sieben deutschen Häftlingen und anderen politischen Gefangenen gefordert. Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen warf Maas vor, "neue schmutzige Deals" mit Erdogan vereinbaren zu wollen und forderte, dass die Bundesregierung Erdogan "weder mit Waffen noch mit neuen Finanz- und Kredithilfen unter die Arme" greife.