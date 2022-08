Bundesaußenministerin Baerbock reist zu UN-Konferenz nach New York

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Montag in die USA, wo sie in New York an der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag (NVV, engl. NPT) teilnimmt (16.00 Uhr MESZ). Baerbock wird bei der UN-Veranstaltung auch eine Rede halten. In New York sind auch Treffen unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, geplant.

Am Dienstag wird Baerbock an der New School in New York eine Rede zu den transatlantischen Beziehungen halten. Zudem lädt sie gemeinsam mit ihrer schwedischen Amtskollegin Ann Linde zu einem Treffen der Stockholm Initiative für Nukleare Abrüstung ein. Am Abend reist Baerbock weiter zu einem Antrittsbesuch in Kanada, wo sie am Mittwoch die kanadische Außenministerin Mélanie Joly trifft.