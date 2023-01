Bundesfinanzhof hält Solidaritätszuschlag weiter für rechtmäßig

Der Bundesfinanzhof hält den Solidaritätszuschlag weiterhin für rechtmäßig. Mit dieser am Montag in München verkündeten Entscheidung zur Klage eines Ehepaars aus Bayern kann der Bund weiter die Abgabe erheben, über die zuletzt elf Milliarden Euro in den Bundeshaushalt flossen. Die obersten Finanzrichter entschieden auch, dass der Gesetzgeber, wie seit 2021 angewandt, den Soli nur von Gutverdienern kassieren darf. Dies sei keine unzulässige Reichensteuer.