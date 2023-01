Bundesfinanzhof verhandelt über Rechtmäßigkeit von Solidaritätszuschlag

Ein politisch brisantes Thema hat am Dienstag das oberste Gericht für Steuerfragen verhandelt: Es ging am Bundesfinanzhof (BFH) in München um den Solidaritätszuschlag, genauer dessen Fortführung ab dem Jahr 2020. Ende 2019 war der Solidarpakt II zur Unterstützung der ostdeutschen Länder ausgelaufen. Die besonderen Kosten der Wiedervereinigung aber waren es, mit denen die kurz Soli genannte Abgabe in den 90er Jahren ursprünglich begründet worden war. (Az. IX R 15/20)