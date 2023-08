Bundesfinanzminister Lindner zu Besuch in Kiew eingetroffen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu einem Besuch in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Wir stehen an der Seite der Ukraine, Schulter an Schulter", sagte Lindner nach Angaben seines Ministeriums vom Montag in dem in X umbenannten Onlinedienst Twitter. Vor Journalisten sagte der FDP-Politiker, in der Ukraine werde auch für "unsere Werte" gekämpft.