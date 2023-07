Bundeskabinett beschließt erstmals China-Strategie für Bundesregierung

Das Bundeskabinett will in seiner Sitzung am Donnerstag erstmals eine umfassende China-Strategie für die Bundesregierung beschließen (11H00). Das unter Federführung des Auswärtigen Amts erstellte Dokument soll einen Rahmen für die Beziehungen zu der Volksrepublik setzen, die Deutschlands größter Warenhandelspartner ist. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten die Ausarbeitung der China-Strategie bereits 2021 in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart: Diese sei nötig, um "in der systemischen Rivalität mit China unsere Werte und Interessen verwirklichen zu können", heißt es in dem Vertrag.