Bundeskabinett billigt Akw-Laufzeitverlängerung bis April

Wegen der Energiekrise verschiebt das Bundeskabinett den Atomausstieg ins kommende Jahr. Die Runde billigte am Mittwoch in Berlin die Verlängerung der Laufzeiten der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April 2023. Eine Änderung des Atomgesetzes soll dafür die gesetzliche Grundlage schaffen. Das Kabinett folgte mit seinem Beschluss einer Vorgabe, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unter Verweis auf seine Richtlinienkompetenz getroffen hatte.

Die Grünen-Kabinettsmitglieder Robert Habeck und Steffi Lemke betonten, dass sie der Verlängerung nur wegen der außergewöhnlichen Krisensituation bei der Energieversorgung zustimmten - und dass spätestens am 15. April 2023 ein für allemal Schluss sei mit der Erzeugung von Atomenergie in Deutschland. Habeck warnte den Koalitionspartner FDP vor Gedankenspielen mit dem Ziel, den Betrieb dann abermals zu verlängern.

Der Weiterbetrieb der drei Kraftwerke werde "helfen in der angespannten Zeit" - vor allem mit Blick auf die Netzstabilität im süddeutschen Raum, sagte der Bundeswirtschaftsminister nach dem Kabinettsbeschluss. Bundesumweltministerin Lemke sagte, die Laufzeitverlängerung könne "noch einen gewissen Beitrag zur Stabilität der Stromversorgung in Deutschland leisten".

Habeck warnte den Koalitionspartner FDP ausdrücklich vor weitergehenden Forderungen: Schließlich bedeute Scholz' Entscheidung zur Laufzeitverlängerung auch, dass die Nutzung der Atomkraft in Deutschland am 15. April 2023 endgültig auslaufe, argumentierte der Grünen-Politiker. "Ich gehe davon aus, dass die FDP vertragstreu ist und nicht die Autorität des Bundeskanzlers beschädigen wird", fügte er hinzu.

Scholz' Sprecher Steffen Hebestreit betonte, dass die Ankündigung des Kanzlers zur endgültigen Abschaltung der Akw am 15. April Bestand habe: Dies sei "der Satz, hinter dem sich alle versammeln werden in der Bundesregierung".

Kanzler Scholz hatte die Entscheidung am Montag unter Verweis auf seine Richtlinienkonferenz über die Köpfe der zuständigen Kabinettsmitglieder hinweg getroffen, nachdem sich die Koalitionspartner Grüne und FDP nicht auf ein einvernehmliches Vorgehen hatten einigen können. Scholz' Entscheidung habe "nach einem etwas schwierigen Weg Klarheit geschaffen", sagte Habeck dazu am Mittwoch.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die drei Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis Mitte April betrieben werden sollen. Die Grünen wollten lediglich den Reservebetrieb der beiden süddeutschen Kraftwerke, was sie auch auf ihrem Parteitag am Wochenende in Bonn beschlossen hatten. Die FDP forderte hingegen einen deutlich längeren Weiterbetrieb aller Meiler und dazu auch die Beschaffung neuer Brennstäbe.

Ministerin Lemke betonte, der Gesetzentwurf stelle klar, "dass keine neuen Brennelemente beschafft werden dürfen". Es dürften lediglich die bereits in den Akw befindlichen Brennstäbe "übergangsweise" länger genutzt werden. Der Entwurf sei im Kabinett "ohne Diskussion" gebilligt worden, fügte sie hinzu.

Bundestag und Bundesrat müssen der Laufzeitverlängerung noch zustimmen. Das parlamentarische Verfahren soll mit der Bundesratssitzung am 25. November abgeschlossen sein. Vor allem aus der Grünen-Fraktion könnte es im Bundestag Gegenstimmen gegen; Koalitionskreise gehen aber davon aus, dass die nötige Mehrheit sicher zustande kommt.

Die geplante Laufzeitverlängerung wird sich nach Auffassung des Münchner Ifo-Instituts deutlich auf die Strompreise auswirken. "Die kritische Phase ist vor allem von Dezember bis April, in diesen Monaten ist mit einem spürbaren Preiseffekt zu rechnen", erklärte der Ifo-Energieökonom Mathias Mier der "Augsburger Allgemeinen". Über das gesamte Jahr 2023 gerechnet könne der Strompreis um etwa neun Prozent niedriger ausfallen.

Aus der Wirtschaft wurden Forderungen laut, einen noch längeren Weiterbetrieb der Kernkraftwerke zu ermöglichen. "Wir müssen alles dafür tun, das nach wie vor knappe Angebot an Energie auszubauen und damit die Explosion der Energiepreise abzumildern - das gilt auch mit Blick auf den Winter 2023/24", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Peter Adrian, der "Rheinischen Post".