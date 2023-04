Bundeskabinett bringt Rentenerhöhung zum 1. Juli auf den Weg

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die diesjährige Rentenerhöhung auf den Weg gebracht. Zum 1. Juli sollen die Altersbezüge im Westen um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent steigen, wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte. Wegen der höheren Lohnsteigerung im Osten werde die Rentenangleichung Ost ein Jahr früher erreicht als gesetzlich vorgesehen. "Damit gilt ab dem 1. Juli 2023 in West und Ost ein gleich hoher aktueller Rentenwert."

"Nach der deutlichen Rentenanpassung im letzten Jahr erfolgt auch in diesem Jahr eine Erhöhung für die Rentnerinnen und Rentner", erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). "Die steigenden Löhne und der starke Arbeitsmarkt in Deutschland machen diese Erhöhungen möglich." Zu der Rentenangleichung Ost "hat auch die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro beigetragen, von der viele Menschen in den neuen Ländern profitiert haben", so Heil.

Der Minister verwies darauf, dass das Rentenniveau "stabil bei über 48 Prozent" bleibe. Es zeigt die Relation zwischen der Höhe einer Rente auf Basis eines durchschnittlichen Einkommens und dem durchschnittlichen Einkommen von Arbeitnehmern. Die sogenannte Haltelinie, die ein Absinken auf unter 48 Prozent verhindert, werde über das Jahr 2025 hinaus gesichert, bekräftigte Heil entsprechende Pläne der Ampel-Koalition. Der Rentenerhöhung muss noch der Bundesrat zustimmen, der am 16. Juni darüber berät.

Die anstehende Erhöhung sei eine "gute Nachricht für die Rentnerinnen und Rentner", sagte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, der Nachrichtenagentur AFP. "Hierdurch wird die hohe Preissteigerung, die in diesem Jahr erwartet wird, für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner deutlich abgemildert." Die Rentenversicherung sei angesichts des stabilen Arbeitsmarktes finanziell "gut aufgestellt". Im vergangenen Jahr seien noch einmal 5,5 Prozent mehr Beiträge eingegangen als im Jahr zuvor.

Mit Blick auf den Beitragsatz zur Rentenversicherung verwies Roßbach darauf, dass dieser nach den Vorausberechnungen bis 2026 bei 18,6 Prozent stabil bleibe. "Dann haben wir fast zehn Jahre den gleichen Beitragsatz gehabt, das ist schon eine sehr einmalige Situation", betonte sie. "Das zeigt, wie stabil zur Zeit die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt in Deutschland sind, was sich auch positiv auf die Rentenversicherung auswirkt."

Das Bundesarbeitsministerium erklärte weiter, es sei "nur eine Momentaufnahme", dass die Rentenanpassung aktuell hinter der Inflation zurückbleibe. Das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, habe sich mit Blick auf die Einkommensentwicklung von Rentnerinnen und Rentnern bewährt. Das Ministerium verweist darauf, dass aktuell abgeschlossene Tarifverträge beachtliche Lohnerhöhungen vorsähen: "Sie werden sich dann in der Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 abbilden."

Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, erklärte mit Blick auf die langfristige Finanzierbarkeit der Rentenversicherung, es sei jetzt "höchste Zeit, mit dem Generationenkapital eine ergänzende langfristig solide Finanzbasis aufzubauen". Deutschland müsse wie Schweden und Norwegen "endlich die Kraft der Kapitalmärkte für die langfristige ergänzende Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung nutzen", warb Kober für die maßgeblich von der FDP vorangetriebene Aktienrente.

Der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Stracke, erklärte, die Rentenerhöhung "war nur möglich durch die erfolgreiche Wirtschaftspolitik der unionsgeführten Bundesregierung in den vergangenen Jahren". Die diesjährige Anpassung sei angesichts der immensen Kostensteigerungen für die Privathaushalte ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Rentnerinnen und Rentner.