Bundeskabinett entscheidet über höheren Pflegebeitrag

Arbeitsrecht, Kündigung in der Probezeit

Hallo, mich droht die Kündigung in meiner Probezeit. Die Frist liegt bei zwei Wochen. Wenn ich gekündigt werde, z.b zu Monatsende, und ich zwei Tage bevor die Frist zu Ende geht,z.b am 28 des Monats, mich Krankschreiben lasse und die Krankschreibung geht natürlich über die Frist hinaus, was passiert danach? Werde ich noch für die zwei Tage vom AG bezahlt und danach übernimmt die Krankenkasse? Vielen Dank im Voraus!