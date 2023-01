Bundeskanzler Scholz empfängt Sternsinger in Kanzleramt

Bundeskanzler Scholz empfängt Sternsinger in Kanzleramt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Donnerstag Sternsingerinnen und Sternsinger aus ganz Deutschland im Kanzleramt empfangen. Scholz begrüßte in Berlin mehr als hundert Kinder aus allen 27 deutschen Diözesen, die dem Kanzleramt in ihren Sternsingergewändern den Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" brachten.

Scholz, der erst kurz zuvor von der Trauerfeier für Papst Benedikt XVI. in Rom zurückgekehrt war, verwies darauf, dass dieser sich "schon als Kind" sehr in der Kirche engagiert habe. "Ihr Sternsinger heute sammelt Geld für andere Kinder, ihr macht euch für die Gemeinschaft stark, das finde ich gut und wichtig", sagte Scholz. Überall auf der Welt erlitten Kinder Gewalt oder seien Krieg und Zerstörungen ausgesetzt, viele Kinder seien auf der Flucht. Scholz überreichte eine Spende an die Sternsinger.

Die kirchliche Sternsingeraktion wird vom Kindermissionswerk und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend gemeinsam getragen und findet zum 65. Mal statt. Vor zwei Jahren gab es die Aktion wegen der Coronapandemie nur online, im vergangenen Jahr weilte nur eine kleine Gruppe Sternsingerinnen und Sternsinger in Berlin. Dieses Jahr begrüßte Scholz die Kinder wieder mit Handschlag und ohne Maske.

In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion Dreikönigssingen "Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit". Dahinter steht nach Angaben des Kindermissionswerks die Botschaft, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – in Indonesien ebenso wie in Deutschland. Insgesamt sind bundesweit mehr als 300.000 Sternsinger und Sternsingerinnen unterwegs, um Geld zu sammeln.

Seit ihrem Start 1959 entwickelte sich die Aktion nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Rund 1,27 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 77.400 Projekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden unterstützt. Am Freitag empfängt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue Sternsinger aus dem Bistum Regensburg.