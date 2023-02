Bundeskanzler Scholz schließt Indien-Besuch in Bangalore ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist zum Abschluss seines Indien-Besuchs am Sonntag in die Wirtschaftsmetropole Bangalore im Süden des Landes. Dort stehen unter anderem Besuche einer Niederlassung des deutschen Softwarespezialisten SAP und eines Herstellers von austauschbaren Batteriezellen für Elektro-Kleintransporter auf dem Programm.

Am Samstag hatte Scholz in der Hauptstadt Neu Delhi zunächst Indiens Premierminister Narendra Modi getroffen. Der Kanzler warb dabei für eine klare Positionierung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Modi pochte seinerseits auf eine Konfliktlösung durch Dialog und Diplomatie. Indien ist bei Rüstung und Energielieferungen stark von Russland abhängig und hat den Angriffskrieg in der Ukraine bisher nicht verurteilt.