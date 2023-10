Bundesländer: Bund riskiert Aus des 49-Euro-Tickets

Beim Deutschlandticket wächst der Druck auf die Bundesregierung und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die Länder warnten am Mittwoch im Vorfeld der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz in Köln vor einem Aus des 49-Euro-Tickets, falls der Bund sich nicht weiterhin zur Hälfte an den erwarteten Mehrkosten beteilige. Klimaschützer und die Gewerkschaft Verdi kündigten Proteste an.