Bundespräsident Steinmeier empfängt jordanischen König Abdullah II.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am Montagnachmittag den jordanischen König Abdullah II. im Schloss Bellevue in Berlin. Nach einer Begrüßung am Schlossportal (17.00 Uhr) wird sich der König ins Gästebuch eintragen. Bei dem anschließenden Gespräch wird es vermutlich auch um den Nahost-Konflikt gehen.