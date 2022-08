Bundesregierung empfängt Bürgerinnen und Bürger zu Tag der offenen Tür

Die Bundesregierung empfängt am Samstag und am Sonntag interessierte Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Tag der offenen Tür. Ihre Tore öffnen unter anderem die Bundesministerien, das Bundespresseamt und das Bundeskanzleramt. Dort wird Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) die Gäste am Samstag zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr persönlich auf einem Rundgang durch das Gebäude führen. Am Sonntag (13.00 Uhr) will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen.