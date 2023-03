Bundesregierung erhält weiteren neuen Regierungsflieger mit Sonderausstattung

Bisheriger Regierungsflieger in Peking

Bundesregierung und Bundestag bekommen ein weiteres Langstrecken-Flugzeug für ihre Dienstreisen. Nach umfangreichen Umbauarbeiten übergab die Lufthansa Technik am Donnerstag ein zweites neues Regierungsflugzeug des Typs Airbus A350 an die Flugbereitschaft der Bundeswehr, wie das Unternehmen mitteilte. Getauft wurde die Maschine auf den Namen des ersten Bundespräsidenten, "Theodor Heuss".

Erst im November hatte die Lufthansa Technik einen ersten modernen Langstreckenjet des Typs A350 für die Nutzung durch Politikerinnen und Politiker an die Bundeswehr übergeben, die "Konrad Adenauer". Eine dritte Regierungsmaschine soll im Jahr 2024 ausgeliefert werden. "Das größte Modernisierungsprogramm in der Geschichte der deutschen Regierungsflugzeuge liegt damit weiterhin voll im Zeit- und Kostenplan", erklärte der Vizechef von Lufthansa Technik, Michael von Puttkamer.

Die Maschinen sollen Amtsträger wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Ministerinnen und Minister oder auch Bundestagsabgeordnete durch die Welt transportieren. Sie können dabei eine neuartige Sonderausstattung nutzen, welche die Lufthansa als "vollwertige Regierungskabine" bezeichnet.

Der Innenraum der neuen Regierungs-Airbus-Maschinen verfügt laut Lufthansa über einen baulich abgetrennten Teil für den "politisch-parlamentarischen Flugbetrieb". Dort stehen Kanzler, Ministerinnen und anderen Amtsträgern etwa Konferenzräume zur Verfügung. Der Rest des Flugzeugs ist für die mitreisende Delegation gedacht. Ziel sei es, den Mitreisenden "den Aufenthalt an Bord so angenehm wie möglich zu machen", erklärte Lufthansa Technik am Donnerstag.

Die Bundesregierung hatte 2019 insgesamt drei neue Regierungsmaschinen des Typs A350 bestellt, nachdem die alte Airbus-Flotte jahrelang durch Pannen von sich reden machte. Das Verteidigungsministerium bezifferte die Gesamtkosten auf 1,2 Milliarden Euro.

Der A350 ist eines der modernsten Verkehrsflugzeuge. Der zweistrahlige Jet hat eine durchschnittliche Reichweite von 15.000 Kilometern.