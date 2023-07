Bundesregierung erinnert an Widerstand gegen NS-Gewaltherrschaft

Die Bundesregierung erinnert am Donnerstag zum Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler vor 79 Jahren an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Dazu findet eine Feierstunde im Ehrenhof des Berliner Bendlerblocks statt (12.00 Uhr). Berlins Regierender Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) hält ein Grußwort. Danach wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Ansprache halten.

Nach einem Totengedenken sind Kranzniederlegungen an dem Ort geplant, an dem Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg und mehrere Mitverschwörer nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 erschossen worden sind. Am Abend (18.00 Uhr) legen dann 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr bei einem feierlichen Appell am heutigen Berliner Sitz des Bundesverteidigungsministeriums ihr Gelöbnis ab.