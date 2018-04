Bundesregierung unterstützt Angriffe gegen Syrien - "Erforderlich und angemessen"

Die Bundesregierung hat sich hinter die westlichen Angriffe auf Syrien gestellt. "Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag. Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte mit Blick auf die mutmaßlichen Chemiewaffeneinsätze der syrischen Armee, der Angriff leiste einen Beitrag dazu, "Wiederholungen dieses Leids zukünftig zu erschweren". Grüne und Linke warnten vor einer militärischen Eskalation.

Die Luftangriffe gegen Militäranlagen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hätten zum Ziel gehabt, dessen Fähigkeit "zum Chemiewaffeneinsatz zu beschneiden und es von weiteren Verstößen gegen die Chemiewaffenkonvention abzuhalten", erklärte Merkel. "Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben."

Alle vorliegenden Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass die Assad-Regierung in der Stadt Duma und auch zuvor "vielfach Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat", erklärte Merkel.

Der Westen macht die syrische Führung für den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Stadt Duma verantwortlich, bei dem am 7. April nach Angaben örtlicher Ärzte und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 40 Menschen getötet wurden. Als Reaktion flogen die USA, Großbritannien und Frankreich am Samstagmorgen Luftangriffe auf syrische Forschungs- und Produktionsstätten.

Maas erklärte: "Chemiewaffen sind international geächtet, ihr Einsatz ein Kriegsverbrechen, das nicht folgenlos bleiben darf, wenn sich diese fürchterlichen Geschehnisse nicht wiederholen sollen." Der Außenminister verwies darauf, dass der UN-Sicherheitsrat "in der Syrienfrage, auch im Hinblick auf die Frage von Chemiewaffeneinsätzen, durch das Agieren Russlands schon seit Monaten blockiert" gewesen sei.

Die Grünen warnten vor einer Eskalation des Konflikts. "So furchtbar die Gräueltaten des syrischen Regimes und seiner Verbündeten sind, so falsch ist eine weitere militärische Eskalation", erklärte Parteichefin Annalena Baerbock. "Ziel darf nicht Vergeltung sein, sondern das jahrelange Morden in Syrien endlich zu stoppen."

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte, der Angriff verstoße gegen das Völkerrecht. "Es gibt dafür keine rechtliche Grundlage", sagte er der Deutschen Welle. "Bomben und Raketen schaffen keinen Frieden." Das Gefahrenpotenzial sei riesig. "Deeskalation, darum geht es jetzt. Diplomatie, Diplomatie und nochmals Diplomatie", forderte Bartsch.