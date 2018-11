Bundestag macht Weg frei für Entlastung von Familien

Passwort zurücksetzen bei Facebook?

Hallo, ich will mich bei Facebook anmelden kenne mein Passwort. Das Problem aber ist, dass ich einen Code brauche vom Generator aber da mein Handy ausersehen zurück gesetzt wurde habe ich keine Daten. Dazu dann wollte ich mein Passwort zurücksetzen lassen aber bekomme keinen Code von Facebook und habe keine Handy Nummer oder so angegeben jetzt Frage ich mich, was ich machen kann? Hab alles gemacht, was man machen kann aber geht nix :(