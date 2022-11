Bundestag stimmt Bürgergeld zu - Einführung aber weiterhin ungewiss

Die Ampel-Koalition hat am Donnerstag ihr größtes sozialpolitisches Reformprojekt durch den Bundestag gebracht. Ob das neue Bürgergeld aber tatsächlich wie geplant zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ablösen kann, war weiterhin unklar. Die Union will das Vorhaben kommende Woche im Bundesrat aufhalten. Danach stehen schwierige Gespräche im Vermittlungsausschuss an. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) signalisierte Gesprächsbereitschaft: "Unsere Hand bleibt ausgestreckt."

In seiner Rede im Bundestag bezeichnete Heil die Einführung des Bürgergelds als "die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren". Die Vorlage wurde mit den Stimmen der Koalition angenommen. Es gab 385 Ja-Stimmen. 261 Angeordnete stimmten mit Nein, 33 enthielten sich.

In der abschließenden Debatte im Bundestag machten Koalition und Opposition ihre gegensätzlichen Haltungen zu dem Vorhaben deutlich. Der Systemwechsel hin zum Bürgergeld solle dafür sorgen, "so unbürokratisch und so bürgerfreundlich wie möglich" Menschen in Not zu helfen und ihnen wieder Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen, sagte Heil.

Die Union bekräftigte in der Debatte ihre Ablehnung. Der CDU-Sozialexperte Hermann Gröhe warb für den Vorschlag seiner Fraktion, zunächst nur die Regelsätze für die Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung zum Jahreswechsel zu erhöhen und die Reform ansonsten zu verschieben. Er bekräftigte, die Vorlage könne am Montag im Bundesrat nicht mit der Unterstützung der Unionsländer rechnen.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, die Koalitionsvorlage enthalte "Fortschritte" im Vergleich zum Hartz-IV-System - etwa die erhöhten Zuverdienstgrenzen. Scharf kritisierte er allerdings, dass auch das Bürgergeld die Bezieherinnen und Bezieher in Armut halte. "Es ist keine Abkehr von Hartz IV. Das System bleibt erhalten. In der Substanz ist es Hartz V."

Der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter monierte, dass das geplante Bürgergeld keine ausreichenden Anreize setze, eine Arbeit aufzunehmen. Stattdessen unterstütze es "diejenigen, die nicht arbeiten wollen - auf Kosten und zu Lasten derer, die jeden Morgen zur Arbeit gehen".

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann wies in der Debatte hingegen darauf hin, dass mit dem Bürgergeld ein Systemwechsel eingeleitet werde. "Das Bürgergeld ist mehr als nur eine Regelsatzerhöhung, das Bürgergeld ist eine Reform des Arbeitsmarkts."

Der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel hob insbesondere die von seiner Fraktion vorangetriebene Erhöhung der Zuverdienstgrenzen hervor. Unverständnis äußerte er für den Vorschlag der Union, nur die Regelsätze anzuheben, ohne das System als Ganzes zu reformieren. Es sei "absurd, einfach nur die Regelsätze zu erhöhen, ohne für mehr Leistungsprinzip zu sorgen". Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nannte die Kritik der Union am Bürgergeld im TV-Sender "Welt" "nicht sachgerecht".

Skeptische Stimmen kamen aus den Reihen der Arbeitgeber. "Das von der Ampel verabschiedete Gesetz zum Bürgergeld reißt die bewährte Balance zwischen Fördern und Fordern ein", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter.

Lobend äußerte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). "Der Beschluss des Bundestages ist für viele Millionen Menschen mit geringen Einkommen und ohne Arbeit eine gute Nachricht: Das Bürgergeld wird ihre Situation endlich verbessern", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie warf der Union wegen ihrer Kritik am Bürgergeld eine "Schmutzkampagne" vor.

Auch Sozialverbände begrüßten das Vorhaben. Die Arbeiterwohlfahrt kritisierte allerdings die geplanten Regelsätze trotz deren Erhöhung als unzureichend.