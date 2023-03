Bundesverband deutscher Banken sieht Geldinstitute gut gerüstet

Trotz der derzeitigen Nervosität an den Aktienmärkten und steigender Zinsen sieht der Bundesverband deutscher Banken (BdB) die Finanzinstitute in der Bundesrepublik gut gerüstet. "Die deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig", sagte BdB-Vertreter Hilmar Zettler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).Der Geschäftsbereichsleiter Bankenaufsicht und Einlagensicherung verwies unter anderem darauf, dass seit der Finanzkrise 2008 die durchschnittliche Kernkapitalquote deutscher Banken um rund 80 Prozent gestiegen sei.

"Für Sparerinnen und Sparer greife zudem ein doppeltes Sicherungsnetz aus gesetzlicher und freiwilligen Einlagensicherung", sagte Zettler weiter. "Damit bieten wir in Deutschland ein Sicherheitsnetz, das weltweit einzigartig ist."

Die derzeitige Nervosität an den Aktienmärkten war durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA ausgelöst worden. Die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise von 2008 sorgte auch international für erhebliche Turbulenzen und zu Schwierigkeiten für eine Reihe von Banken. Im Kampf gegen die hohe Inflation erhöhte zudem die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag die Leitzinssätze um jeweils 0,5 Prozentpunkte.