Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausnahmen von der Schuldenbremse

Die Schuldenbremse soll die Staatsverschuldung begrenzen - doch wann sind in Notlagen Ausnahmen möglich, und wie müssen diese aussehen? Mit diesen Fragen befasste sich am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es verhandelte über einen Antrag der Unionsfraktion im Bundestag, der sich gegen das Umwidmen von 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen wendet. (Az. 2 BvF 1/22)