Bundesverfassungsgericht verhandelt über Hinweis auf Legasthenie in Abiturzeugnis

Mit der Leserechtschreibstörung Legasthenie hat sich das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch befasst. Es verhandelte über die Frage, ob ein Hinweis auf Prüfungserleichterungen im Abiturzeugnis diskriminierend ist. Drei Abiturienten aus Bayern waren nach Karlsruhe gezogen. (Az. 1 BvR 2577/15 u.a.)

Sie befürchteten, wegen der Vermerke im Zeugnis Probleme bei Bewerbungen zu bekommen. Während der Verhandlung wurde deutlich, dass diese Sorge weit verbreitet ist. Tanja Scherle, die Vorsitzende des Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie, berichtete von einer "großen Verunsicherung" bei vielen Eltern, ob sie für ihr Kind Erleichterungen für die Abschlussprüfung beantragen sollten. Sie fragten sich, ob sie ihrem Kind damit die Zukunft verbauten.

Bei Legasthenie handelt es sich laut Weltgesundheitsorganisation um eine Entwicklungsstörung, die nichts mit verminderter Intelligenz zu tun hat. Betroffene lesen deutlich schlechter und langsamer, machen mehr Fehler bei der Rechtschreibung oder beides. Heilbar ist die Störung nicht. Nach Angaben der bayerischen Regierung betrug der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Lese- und Rechtschreibstörung im Jahr 2019 an den Gymnasien im Bundesland 1,8 Prozent und an allen bayerischen Schulen im Schnitt 3,4 Prozent.

Schülerinnen und Schüler mit Legasthenie haben in den einzelnen Ländern verschiedene Möglichkeiten, einen Nachteilsausgleich oder den sogenannten Notenschutz in Anspruch zu nehmen. So sollen sie in die Lage versetzt werden, trotz der Störung ihr Leistungsvermögen zu zeigen. In Bayern geht das bis zum Abitur. Zum Nachteilsausgleich kann dort beispielsweise die Bearbeitungsfrist von Aufgaben verlängert werden. Wird Notenschutz beantragt, kann auf eine Bewertung der Rechtschreibung verzichtet werden. In den Fremdsprachen dürfen mündliche Leistungen stärker gewichtet werden.

Den Unterschied zwischen Nachteilsausgleich und Notenschutz sehen die Behörden darin, dass im ersten Fall möglichst gleiche äußere Prüfungsbedingungen hergestellt werden sollen. Beim Notenschutz hingegen würden die Anforderungen verändert. Darum wird er, wie bei den drei Abiturienten, im Zeugnis vermerkt.

Die drei legten 2010 ihr Abitur ab und bestanden mit guten bis sehr guten Noten. Gegen die Vermerke zum Notenschutz im Abiturzeugnis zogen sie vor Gericht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied 2015, dass die Hinweise nicht gestrichen werden müssten. Daraufhin erhoben die drei Männer Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe. Sie bemängeln unter anderem einen Verstoß gegen das Verbot der Benachteiligung behinderter Menschen.

Ihr Anwalt Thomas Schneider verlas in Karlsruhe eine gemeinsame Stellungnahme der drei, in der ihre Motivation deutlich wurde. Die Hinweise seien wie ein Stempel mit der Aufschrift "Vorsicht, ich habe eine Behinderung. Willst du mich wirklich als Bewerber?" erklärten sie. Sie befürchteten, fälschlicherweise für "dumm und grottenschlecht" gehalten zu werden.

Für die bayerische Regierung sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), dass der Zeugnisvermerk auch dem Schutz der Grundrechte der anderen Schülerinnen und Schüler diene. Es gehe um Chancengleichheit, die Prüfungsanforderungen sollten im Zeugnis transparent dargestellt werden. Sonst drohe ein "Systemwechsel hin zu einem individualisierten Prüfungsmaßstab", der von außen nicht erkennbar wäre.

Daike Witt vom Zentralverband des Deutschen Handwerks berichtete, dass ein solcher Zeugnisvermerk bei Arbeitgebern durchaus "Unsicherheitsgefühle und Zweifel in Bezug auf die allgemeine Leistungsfähigkeit" der Bewerberinnen und Bewerber auslösen könne. Sie verwies aber auf Unterstützungsangebote und die Möglichkeit weiterer Eignungstests. Für viele Berufe sei die Rechtschreibung nicht exorbitant wichtig.

Wie Gerichtspräsident Stephan Harbarth ankündigte, wird der Erste Senat in Karlsruhe nun darüber beraten, ob das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2015 gegen das Grundgesetz verstößt. Eine Entscheidung darüber fiel am Mittwoch noch nicht. Sie wird erfahrungsgemäß in einigen Monaten erwartet.