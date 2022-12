Bundesverfassungsgericht verhandelt über umstrittene Daten-Software für Polizei

Mit der komplizierten Abwägung zwischen der öffentlichen Sicherheit und dem Schutz der persönlichen Daten hat sich am Dienstag das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst. Das Gericht verhandelte darüber, welche Methoden zur Vorbeugung von Straftaten erlaubt werden dürfen. Konkret ging es um Regelungen in Hessen und Hamburg, nach denen die Polizei mit einer Software Daten analysieren und so Zusammenhänge zwischen Menschen, Organisationen oder Vorfällen in unterschiedlichen Regionen herstellen kann. (Az. 1 BvR 1547/19 und 1 BvR 2634/20)

In Hamburg wird eine solche Software noch nicht genutzt, das Polizeigesetz macht die Anwendung aber möglich. In Hessen ist die Software dagegen schon im Einsatz und kann große bei der Polizei verfügbare Datenmengen durchsuchen, um Verknüpfungen zu erstellen. Datenschützer befürchten, dass so komplexe Persönlichkeitsprofile erstellt werden oder Unbeteiligte ins Visier der Polizei geraten könnten, nur weil sie etwa in der Nähe eines Tatorts waren - zumal die Behörden innerhalb der Länder, aber auch länderübergreifend mehr zusammenarbeiten, gemeinsame IT-Systeme nutzen und mehr Daten austauschen sollen.

Die Länder argumentierten vor Gericht, dass die Software dabei helfe, Anschläge wie den vom Berliner Breitscheidplatz vor sechs Jahren zu verhindern. "Wir wollen die Menschen mit modernen und zeitgemäßen Mitteln schützen, bevor sich eine Gefahr realisiert", sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Auch vor der Razzia gegen ein mutmaßliches Reichsbürger-Netzwerk am siebten Dezember habe die Polizei das Beziehungsgeflecht rund um einen Hauptverdächtigen dank der Software schnell und gründlich darstellen können.

Bei Anschlägen sei es gar nicht mehr möglich, alle Daten händisch auszuwerten, sagte Daniel Muth vom Landesinnenministerium in Wiesbaden. Arne Schwoch vom Hamburger Landeskriminalamt verwies darauf, dass der Zeitfaktor bei Ermittlungen eine große Rolle spiele.

Vor das Bundesverfassungsgericht waren sowohl Einzelne wie etwa Anwältinnen und Journalisten als auch Vertreter verschiedener Organisationen gezogen. Koordiniert werden die Verfassungsbeschwerden von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Diese will erreichen, dass das Gericht strenge Voraussetzungen für die Anwendung einer solchen Software aufstellt. "Die vielen detaillierten Nachfragen des Gerichts zeigen, dass auch die Richterinnen und Richter die vagen Normen zur automatisierten Datenauswertung kritisch sehen", erklärte die Verfahrensbevollmächtigte Sarah Lincoln.

Die Regelungen sehen derzeit vor, dass die Software ausschließlich zur Verhinderung schwerer Straftaten und zur Abwehr großer Gefahren genutzt werden darf. Die Verfassungsbeschwerden richten sich nur gegen den vorbeugenden Einsatz. Sorgen macht Kritikerinnen und Kritikern unter anderem, dass das System für Fehler und auch für Diskriminierung anfällig sein könnte. Wenn beispielsweise in bestimmten Stadtvierteln häufiger kontrolliert wird, tauchen dort lebende Menschen beim Einsatz der Software automatisch häufiger in den Querverbindungen auf, und die Diskriminierung potenziert sich - so die Argumentation.

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber gab außerdem zu bedenken, dass Zeugen abgeschreckt werden könnten, wenn ihre Daten später möglicherweise irgendwo auftauchten. Auch dass der Hersteller der hessischen Software "Hessendata" die US-Firma Palantir ist, sehen viele kritisch. In diese Software könnten die deutschen Nutzer eben nur teilweise hineinblicken, sagte etwa Constanze Kurz vom Chaos Computer Club, die als Expertin nach Karlsruhe geladen war. Das Land Hessen betonte dagegen, das Programm laufe auf Servern der hessischen Polizei und im gesicherten Polizeinetz, es habe keine Verbindung zum Internet.

Ob die Gesetze verfassungsgemäß sind, muss das Bundesverfassungsgericht nun bewerten. Das spätere Urteil wird voraussichtlich nicht nur auf Hessen und Hamburg Auswirkungen haben: Auch in Nordrhein-Westfalen wird die Software seit Kurzem eingesetzt, dagegen liegt eine weitere Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe. Andere Länder prüfen die Möglichkeiten. Ein Urteil zu den Regelungen in Hessen und Hamburg dürfte erst in einigen Monaten fallen.