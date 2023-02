Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Treuhandverwaltung von Rosneft-Töchtern

Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Mittwoch die Verhandlung zur Klage des russischen Ölkonzerns Rosneft gegen die Bundesregierung wegen der Treuhandverwaltung für zwei deutsche Rosneft-Tochterunternehmen begonnen. Der Konzern bezeichnet die Maßnahme als unverhältnismäßig und wendet sich auch gegen das seit dem 1. Januar geltende Embargo auf russische Ölimporte nach Deutschland. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist zur Begründung auf die Energieversorgungssicherheit.