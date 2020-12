Bundesweite Impfungen gegen das Coronavirus begonnen

Nach ersten Impfungen am Samstag in Sachsen-Anhalt haben am Sonntag bundesweit die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen.

Nach ersten Impfungen am Samstag in Sachsen-Anhalt haben am Sonntag bundesweit die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Im Berliner Bethanien-Pflegeheim Sophienhaus erhielt am Morgen die hundertjährige Ruth H. eine Spritze mit dem Impfstoff des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer. Auch in weiteren Bundesländern waren für den Morgen Impftermine angesetzt.

Die landesweite Kampagne in Deutschland beginnt in Alten- und Pflegeeinrichtungen, dafür stehen mobile Impfteams bereit. Wer zuerst geimpft wird, entscheiden die Bundesländer und Behörden vor Ort. Die ersten Impfdosen waren am Samstagmorgen in den Bundesländern eingetroffen. In den kommenden Tagen und Wochen sollen stetig weitere Dosen geliefert werden.

Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. Begonnen hatte am Samstag der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt die Aktion in einem Pflegeheim in Halberstadt. Dort war als erstes eine 101-jährige Frau geimpft worden, im Anschluss weitere Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte des Heims.