Buschmann bringt Nachfolgeregelung zur Vorratsdatenspeicherung auf den Weg

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat seinen Entwurf für die Nachfolgeregelung zu der vom Europäischen Gerichtshof gekippten Vorratsdatenspeicherung auf den Weg gebracht. Der FDP-Politiker gab die Vorlage zur Einführung der Quick-Freeze-Regelung in die Ressortabstimmung, wie er am Dienstag mitteilte. Mit der geplanten Neuregelung werde den "Ermittlern ein effektives und rechtssicheres Ermittlungsinstrument an die Hand" gegeben, erklärte Buschmann in Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (FDP) kritisierte Buschmanns Entwurf als unzureichend.