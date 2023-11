Buschmann will Strafmaß für Kinderpornografie in bestimmten Fällen wieder senken

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat die Ressortabstimmung über einen Gesetzentwurf zu Kinderpornografie eingeleitet. Damit soll das Mindeststrafmaß in bestimmten Fällen wieder abgesenkt werden, damit die Justiz etwa in Fällen, bei denen es sich nicht um Pädophilie handele, flexibler reagieren könne. Die geltenden Höchststrafen bleiben laut der Vorlage, die am Freitag in Berlin bekannt wurde, aber unverändert.