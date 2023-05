Cannes: Justine Triet gewinnt Goldene Palme für Film mit Hüller in der Hauptrolle

Die französische Filmemacherin Justine Triet hat als dritte Frau überhaupt für ihren Film "Anatomie eines Falls" die Goldene Palme des Filmfestivals in Cannes gewonnen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt darin eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wird. "Es ist der intimste Film, den ich je gemacht habe", sagte Triet bei der Preisverleihung am Samstag in Cannes.