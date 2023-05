Cannes: Wim Wenders' Hauptdarsteller Koji Yakusho bekommt Darstellerpreis

Der japanische Schauspieler Koji Yakusho aus Wim Wenders Film "Perfect Days" ist in Cannes als bester männlicher Darsteller ausgezeichnet worden. Er spielt einen feinsinnigen Toilettenreiniger, der seine Alltagsroutine und seine Rock-Kassetten liebt. Wenders hatte sich in Japan von dem Projekt "The Tokyo Toilet" inspirieren lassen, das für seine originellen und ästhetischen Toilettenhäuschen bekannt ist.

Die Schauspielerin Sandra Hüller, die für ihre beiden Hauptrollen in zwei Wettbewerbsfilmen begeisterte Kritiken bekommen hatte, ging zunächst leer aus. Der Preis für die beste weibliche Darstellerin ging an die türkische Schauspielerin Merve Dizdar, die in dem Film "About Dry Grasses" von Nuri Bilge Ceylan mitspielt.