Carlos Ghosn soll doch Chef von Renault bleiben

Überraschung beim französischen Autobauer Renault: Der langjährige Chef Carlos Ghosn soll die Geschäfte nun doch weiterführen. Im Dezember hatte es noch geheißen, der Konzern suche einen Nachfolger für den 63-Jährigen.

Der Verwaltungsrat, der am Donnerstag zusammenkommen soll, werde eine Vertragsverlängerung vorschlagen, hieß es am Montag aus dem Finanz- und Wirtschaftsministerium. Der Staat, der mit 15 Prozent an Renault beteiligt ist, werde "natürlich" dafür stimmen, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP.