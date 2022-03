Cas bestätigt Ausschluss Russlands von Fußball-WM

Die russische Fußball-Nationalmannschaft bleibt wegen des Ukraine-Kriegs von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen.

Die russische Fußball-Nationalmannschaft bleibt wegen des Ukraine-Kriegs von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen. Der Internationale Sportgerichtshof Cas mit Sitz in Lausanne erhielt am Freitag das vom Fußball-Weltverband Fifa verhängte Teilnahmeverbot aufrecht. Den russischen Einspruch gegen die Fifa-Entscheidung wies das Gericht ab.

Die russische Mannschaft darf damit weiterhin nicht an den für Ende März geplanten Playoff-Spielen für die WM-Endrunde 2022 in Katar teilnehmen, in denen sie sich für das Turnier qualifizieren müsste. Bei den Play-offs am 24. März sollte ursprünglich Russland gegen Polen spielen. Polen hatte aber bereits vor der Fifa-Entscheidung angekündigt, auf keinen Fall gegen Russland anzutreten.

Der CAS erklärte nun: "Die angefochtene Entscheidung bleibt in Kraft, und alle russischen Mannschaften und Vereine sind weiterhin von der Teilnahme an Fifa-Wettbewerben ausgeschlossen." Allerdings ist der Cas-Beschluss noch nicht endgültig. Das Gericht muss noch über die Rechtsgrundlage des Verbots entscheiden - dazu wird eine Entscheidung frühestens in einigen Wochen erwartet. Die WM-Endrunde in Katar wird im November und Dezember ausgetragen.