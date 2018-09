CBS-Chef Moonves tritt nach neuen Vorwürfen mit sofortiger Wirkung ab

Der Chef des US-Medienkonzerns CBS, Leslie Moonves, tritt wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe ab. Moonves verlasse das Unternehmen "mit sofortiger Wirkung", teilte der Sender am Sonntagabend mit. Zuvor waren neue Vorwürfe gegen den 68-Jährigen erhoben worden.

Ende Juli hatten zunächst mehrere Frauen in einem Artikel des Magazins "New Yorker" Moonves sexuelle Belästigung vorgeworfen. Dabei ging es etwa um unerwünschte Küsse oder Grapschen. Am Sonntag veröffentlichte die Zeitschrift einen Artikel, in dem weitere Frauen Vorwürfe erhoben, die noch schwerer wiegen. Dabei war von sexueller Nötigung, erzwungenem Oralsex und Exhibitionismus die Rede.

Wie CBS weiter mitteilte, spenden Moonves und der Sender 20 Millionen Dollar (17,3 Millionen Euro) für die #MeToo-Bewegung und für Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsplatz. CBS-Geschäftsführer Joseph Ianniello werde zwischenzeitlich Moonves Position im Konzern übernehmen, hieß es.