CDU gewinnt Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vor SPD und Grünen

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis einen klaren Sieg davongetragen.

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis einen klaren Sieg davongetragen. Wie die Landeswahlleitung in der Nacht zum Montag in Düsseldorf mitteilte, erreichten die Christdemokraten von Ministerpräsident Hendrik Wüst 35,7 Prozent der Stimmen. Sie landeten damit deutlich vor den Sozialdemokraten von Herausforderer Thomas Kutschaty mit 26,7 Prozent.

Die Grünen um Spitzenkandidatin Mona Neubaur kamen mit einem Rekordergebnis von 18,2 Prozent auf den dritten Rang, während FDP und AfD mit 5,9 Prozent beziehungsweise 5,4 Prozent weiter im Düsseldorfer Landtag vertreten sind. Die Linke scheiterte mit 2,1 Prozent erneut an der Fünfprozenthürde.

Die CDU erhält im neuen Landtag 76 Mandate, während die SPD auf 56 Sitze kommt. Auf die Grünen entfallen 39 Mandate sowie auf FDP und AfD je zwölf Sitze.

Eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition aus CDU und FDP ist damit ebenso ausgeschlossen wie ein neues Bündnis aus SPD und Grünen. Möglich wären neben einer als unwahrscheinlich geltenden großen Koalition von CDU und SPD ein Bündnis von CDU und Grünen oder eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP.

In 76 der insgesamt 128 nordrhein-westfälischen Wahlkreise konnte die CDU die Direktmandate gewinnen, während die SPD 45 Wahlkreise direkt gewann. Sieben Wahlkreise entschieden Direktkandidaten der Grünen für sich - dies waren vier Wahlkreise in Köln, zwei in Münster und einer in Aachen.

Die Wahlbeteiligung sank indes auf ein historisches Tief. Im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2017 fiel sie um 9,6 Prozentpunkte auf landesweit 55,5 Prozent. Der bisherige Negativrekord in der Geschichte Nordrhein-Westfalens hatte im Jahr 2000 bei 56,7 Prozent gelegen.