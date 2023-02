CDU gewinnt Wahl in Berlin und reklamiert Regierungsbildung für sich

Die Wählerinnen und Wähler in Berlin haben die rot-grün-rote Koalition abgestraft und die CDU erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder zur stärksten Partei in der Hauptstadt gemacht. Wer an der Spitze einer neuen Regierung steht, blieb aber offen. Auch eine Fortsetzung der Koalition mit SPD, Grünen und Linkspartei wäre nach Hochrechnung denkbar - womöglich aber unter Führung der Grünen. Die FDP flog nach Hochrechnungen aus dem Abgeordnetenhaus.

Die CDU von Spitzenkandidat Kai Wegner konnte gegenüber der Wahl vor anderthalb Jahren rund zehn Prozentpunkte zulegen und landete laut Hochrechnungen bei ARD und ZDF gegen 19.30 Uhr bei 27,8 bis 28,1 Prozent - ihr bestes Ergebnis seit 1999.

Die SPD von Bürgermeisterin Franziska Giffey erzielte ihr bislang schwächstes Resultat bei einer Abgeordnetenhauswahl. Mit den Grünen lieferte sie sich ein knappes Rennen um Platz zwei.

CDU-Spitzenkandidat Wegner reklamierte die Führung der künftigen Regierung für sich. Die Wählerinnen und Wähler hätten "einen Wechsel gewählt" und der Berliner CDU "einen klaren Regierungsauftrag gegeben", sagte der Christdemokrat. Er kündigte Gespräche mit SPD und Grünen über eine Regierungsbildung an und will bereits am Montag zu Sondierungsgesprächen einladen.

Vertreterinnen und Vertreter der bisherigen Koalition widersprachen. Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot habe auch im künftigen Abgeordnetenhaus "eine klare und stabile Mehrheit", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. "Wir würden die Koalition gern fortführen, am liebsten unter unserer Führung."

Bürgermeisterin Giffey sagte, wenn die SPD die Möglichkeit habe, ein Regierungsbündnis anzuführen, werde sie versuchen, dafür Mehrheiten zu organisieren. Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer zeigte sich offen für eine Neuauflage der Koalition: "An den Linken wird eine progressive Regierung nicht scheitern."

Giffey räumte ein, dass das Ergebnis ein Denkzettel für ihre Regierung sei und sprach von einem "Moment der Demut". Die Berlinerinnen und Berliner seien nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist", sagte sie. "Sie wünschen sich, dass die Dinge anders werden."

Für die SPD bedeutet die Wahl am Sonntag eine weitere Schlappe. Ihr bislang schlechtestes Ergebnis hatte sie 2021 mit 21,4 Prozent unter Spitzenkandidatin Giffey erreicht - diesen Wert unterbot sie nun noch einmal.

Giffeys politisches Schicksal dürfte davon abhängen, ob ihre SPD vor den Grünen landet oder hinter ihnen. Sollten die Grünen die stärkere Partei werden, dürften sie im Fall einer Fortsetzung des Dreierbündnisses den Bürgermeisterinnenposten für ihre Spitzenkandidatin Jarasch reklamieren.

Wahlsieger Wegner könnte in diesem Fall ohne Regierungsamt dastehen. Es gibt keinen Automatismus, der dazu führt, dass die stärkste Partei die Regierung führt. Dafür bräuchte die CDU Koalitionspartner im Abgeordnetenhaus, die einem CDU-Bürgermeister ins Amt verhelfen.

In Hochrechnungen lagen SPD und Grüne gegen 19.30 Uhr fast gleichauf - in der ARD mit je 18,7 Prozent, im ZDF standen die Grünen mit 18,3 Prozent knapp vor der SPD mit 18,2 Prozent. Die Linke lag in den Hochrechnungen bei 12,2 bis 12,5 Prozent. Die AfD zieht mit 9,0 bis 9,3 Prozent wieder ins Abgeordnetenhaus ein.

Die FDP kam nach den Hochrechnungen auf 4,6 bis 4,8 Prozent und würde damit an der Fünfprozenthürde scheitern. Der Berliner FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja räumte ein, dass den Liberalen die Wählermobilsierung "nicht gelungen" sei.

Die Sitzverteilung im neuen Abgeordnetenhaus sähe dann so aus: CDU 42 bis 47 Sitze, SPD 27 bis 32 Sitze, Grüne 28 bis 32 Sitze, Linke 19 bis 21 Sitze, AfD 14 bis 15 Sitze.

Die Wiederholungswahl vom Sonntag war ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik. Erstmals musste eine Wahl auf Landesebene komplett wiederholt werden: Das Berliner Verfassungsgericht hatte die Wahl vom September 2021 wegen zahlreicher organisatorischer Pannen für ungültig erklärt und die Wiederholung angeordnet. Die Wahlbeteiligung lag mit 65,0 Prozent deutlich unter jener von 2021 mit 75,4 Prozent.