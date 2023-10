CDU in Hessen startet Sondierungsgespräche mit Grünen

Wahlplakat der CDU in Frankfurt am Main

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Hessen hat die CDU die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Landesregierung in Angriff genommen. Bereits am Dienstag sollte nach Parteiangaben aus Wiesbaden ein erstes Treffen für Vorsondierungen mit den Grünen stattfinden. Der bisherige Koalitionspartner der CDU habe die Einladung angenommen, hieß es weiter. Für das Gespräch wurden weder Uhrzeit noch Ort bekannt gegeben.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte am Montagabend nach einer Sitzung des Landesvorstands in Hofheim angekündigt, als erstes die Grünen einladen zu wollen. Er kündigte zudem an, auch mit der SPD und der FDP sprechen zu wollen. Eine Sprecherin der FDP sagte am Dienstag, dass die Partei dabei sei, mit der CDU einen Termin zu finden.

Aus der Landtagswahl am Sonntag war die CDU laut vorläufigem Endergebnis mit 34,6 Prozent als klare Siegerin hervorgegangen. Die AfD erreichte mit 18,4 Prozent den zweiten Platz. Die SPD von Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sicherte sich mit 15,1 Prozent knapp den dritten Platz. Es folgten die Grünen mit 14,8 Prozent und die FDP mit 5,0 Prozent.