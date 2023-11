CDU in Hessen will Koalitionsverhandlungen mit SPD aufnehmen

Rund fünf Wochen nach der Landtagswahl in Hessen will die CDU Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufnehmen. Dies sei einstimmig von Partei und Landtagsfraktion entschieden worden, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag in Wiesbaden. SPD-Landeschefin Nancy Faeser will ihren Parteigremien noch Freitag ebenfalls die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen. Diese sollen am Dienstag beginnen. Damit entschieden sich die Christdemokraten nach zehn Jahren gegen ihren bisherigen Koalitionspartner, die Grünen.